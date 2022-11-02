У РФ триває мобілізація, незважаючи на заяви їхнього оборонного відомства, і зростає залежність від Ірану – ISW

Численні російські джерела повідомили, що військкомати продовжують мобілізацію чоловіків, незважаючи на попередні заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про закінчення часткової мобілізації та перехід на призовний період 28 жовтня, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 1 листопада.

"У Центральному військовому окрузі Росії журналістам одного з російських ЗМІ повідомили, що мобілізаційні процеси триватимуть у всій Росії доти, доки президент Росії Володимир Путін не підпише указ про закінчення мобілізаційного періоду. Українська влада Мелітополя та Маріуполя також повідомила, що російська окупаційна влада продовжує змушувати українців вступати до добровольчих батальйонів та загонів територіальної оборони", - йдеться у зведенні.

Водночас Міністерство оборони РФ з 1 листопада розпочало планову піврічну осінню призовну кампанію. "Начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Росії Євген Бурдинський повторив, що Росія набирає на 7500 осіб менше, ніж у попередні роки, і зазначив, що часткова мобілізація відклала призовний цикл на один місяць. Бурдинський заявив, що цього року призовники не служитимуть в окупованих Луганській, Донецькій, Херсонській чи Запорізькій областях і не братимуть участі в бойових діях", - наголошується у зведенні.

В ISW також із посиланням на російських мілблогерів повідомляють, що командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу Андрій Мордвичев змінив генерал-полковника Олександра Лапіна на посаді командувача Центрального військового округу, проте Міноборони РФ офіційно не оголошувало про це. "Призначення Мордвичева може вказувати на те, що Кремль намагається заспокоїти фракцію силовиків, що складається з Кадирова та керівника групи Вагнера Євгена Пригожина, які також публічно критикували Лапіна", - зазначають аналітики.

Іран планує направити в Росію більше бойових безпілотних літальних апаратів та нові системи балістичних ракет для використання в Україні, що, ймовірно, ще більше посилить залежність Росії від систем озброєння іранського виробництва. "Росія, ймовірно, домовилася про додаткове постачання іранських систем озброєнь через виснаження її запасів крилатих ракет і систем безпілотників під час війни в Україні, особливо під час російської кампанії проти критично важливої інфраструктури України", - зазначають у ISW.

Водночас аналітики припускають, що РФ, найімовірніше, і далі використовуватиме атаки безпілотників і ракетні удари по критично важливій інфраструктурі України, щоб спробувати компенсувати невдачі та обмеження своїх звичайних збройних сил на передовій. "Залежність Росії від систем іранського виробництва і, отже, від Ірану, ймовірно, зросте", - наголошується у звіті.

Російські джерела стверджували, що українські сили у вівторок продовжували вести контрнаступальні операції у напрямках Сватового та Кремінної. Самі окупанти продовжували наступ у районі Бахмута та Донецька. Також російські війська продовжували підготовку до оборони, а українські війська вели контрнаступ у Херсонській області, розповіли в ISW.