Події

09:05 02.11.2022

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей

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На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ, у результаті є поранені серед мирного населення, зокрема й діти, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району в результаті російських обстрілів поранення отримала мати 25 років і 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у тяжкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, у Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано двох чоловіків (76 та 62 років). У Чугуївському районі отримав поранення та був госпіталізований 70-річний чоловік.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою. Так, у вівторок біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік.

 

 

 

Теги: #постраждалі #харківська_область

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