Уночі ППО та авіацією збито 12 із 13 дронів-камікадзе "shahed-136"

У ніч із вівторка на середу, 2 жовтня, ворог атакував Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе "Shahed-136", майже всі збиті українською авіацією та ППО, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"12 із 13-ти боражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", – сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Військові уточнили, що 6 БПЛА збиті зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

Ще 6 – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" із притягненням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ і Сил територіальної оборони України.