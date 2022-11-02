Події

07:23 02.11.2022

В Україні відновлено технічну можливість водопостачання, для більшості – можливість постачання електрики

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В Україні відновлено технічну можливість водопостачання, для більшості – можливість постачання електрики

Для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Для більшості також і технічну можливість постачання електрики. Стабілізаційні відключення тривають у дев'яти регіонах України. Енергетики та місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень", - сказав він.

Не варто забувати, зазначив президент, і про те, що безперервно тривають відновлювальні роботи на територіях, звільнених від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні країни. Наприклад, сказав він, "уже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання".

"Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя", - заявив Зеленський.

За його словами, "вони не рахуються з видатками на енерготерор". "Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети та дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій по старості. І це один удар!".

"Замість того, щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, щоб тільки не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України. На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що і надія на зиму для російських терористів не справдиться. Упевнений, ми і це пройдемо", - заявив він.

Теги: #водопостачання #електрика #відновлення

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