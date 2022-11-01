Затримано та взято під варту мешканця Харківщини, який під час окупації шукав суб'єкти господарювання для передачі в управління представникам РФ

Співробітники УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури затримали 54-річного мешканця Кіндрашівки, який під час окупації населеного пункту добровільно вступив на посаду у незаконному органі влади, створеному загарбниками.

"За даними слідства, ворожий пособник погодився зайняти посаду виконуючого обов’язки заступника начальника так званого "Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області", - повідомляє УСБУ у Харківській області.

У співпраці з представниками окупантів він впроваджував контроль та юрисдикцію держави-агресора на території Кіндрашівської територіальної громади Куп'янського району Харківської області, організовував роботу відділу окупаційної адміністрації, вирішував транспортно-логістичні та соціальні питання, займався благоустроєм захопленої агресором території, виявляв суб’єкти господарювання, які можна віддати під управління представників РФ.

Наразі затриманому оголошено про підозру за ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.