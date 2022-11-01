Окупанти обстріляли Куп'янськ та Ківшарівку, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди - прокуратура

Прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки обстрілів Куп'янська та Ківшарівки, здійснених російськими окупаційними військами у понеділок увечері.

"Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими поліції, вилучено уламки снарядів.... Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, 31 жовтня близько 20-ї години російські військові здійснили артилерійський обстріл Куп'янська. Пошкоджено житловий будинок та господарське приміщення. Водночас окупанти обстріляли місто і з РСЗВ. За попередніми даними, обстріл вівся РСЗВ "Град" із тимчасово окупованої території. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарських будівель.

Під ворожим обстрілом також опинилося найближче смт Ківшарівка. Там поранено жінку та пошкоджено будівлю навчального закладу.