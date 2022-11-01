Події

16:53 01.11.2022

Окупанти обстріляли Куп'янськ та Ківшарівку, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди - прокуратура

1 хв читати
Окупанти обстріляли Куп'янськ та Ківшарівку, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди - прокуратура

Прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки обстрілів Куп'янська та Ківшарівки, здійснених російськими окупаційними військами у понеділок увечері.

"Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими поліції, вилучено уламки снарядів.... Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, 31 жовтня близько 20-ї години російські військові здійснили артилерійський обстріл Куп'янська. Пошкоджено житловий будинок та господарське приміщення. Водночас окупанти обстріляли місто і з РСЗВ. За попередніми даними, обстріл вівся РСЗВ "Град" із тимчасово окупованої території. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарських будівель.

Під ворожим обстрілом також опинилося найближче смт Ківшарівка. Там поранено жінку та пошкоджено будівлю навчального закладу.

Теги: #прокуратура #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 01.11.2022
Росія продовжить спроби знищити українську енергосистему, водо- і теплозабезпечення - Шмигаль

Росія продовжить спроби знищити українську енергосистему, водо- і теплозабезпечення - Шмигаль

10:13 01.11.2022
Російські окупанти вночі вдарили чотирма ракетами по Миколаєву, одна людина загинула, 5 поранені - К.Тимошенко

Російські окупанти вночі вдарили чотирма ракетами по Миколаєву, одна людина загинула, 5 поранені - К.Тимошенко

08:30 01.11.2022
На Харківщині через обстріли сталася пожежа у навчальному закладі

На Харківщині через обстріли сталася пожежа у навчальному закладі

08:23 01.11.2022
Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули три людини, три – поранені

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули три людини, три – поранені

08:21 01.11.2022
Над Дніпропетровською областю було знищено три дрони-камікадзе

Над Дніпропетровською областю було знищено три дрони-камікадзе

07:59 01.11.2022
Уночі окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади

Уночі окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади

19:02 31.10.2022
Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

19:01 31.10.2022
Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

18:43 31.10.2022
Унаслідок ударів по портовій інфраструктурі на очаківському напрямку загинули двоє цивільних моряків, один зник безвісти

Унаслідок ударів по портовій інфраструктурі на очаківському напрямку загинули двоє цивільних моряків, один зник безвісти

18:18 31.10.2022
Президент Євроради Мішель засудив російські ракетні удари по українській інфраструктурі

Президент Євроради Мішель засудив російські ракетні удари по українській інфраструктурі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

РФ планує доставити іранські балістичні ракети до північних кордонів України

Іран планує відправити до РФ 200 дронів на початку листопада - ГУР МО України

Іран готується відправити до РФ партію балістичних ракет та ударних безпілотників - ЗМІ

Метеорологи очікують теплого листопаду у Європі, це полегшить енергопостачання - ЗМІ

ОСТАННЄ

Кабмін на період воєнного стану зупинив розгляд заяв громадян Росії щодо оформлення дозволів на імміграцію та посвідок на проживання

Кабмін спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей

У кожному районі Харкова готують цілодобові пункти обігріву, де можна буде перечекати відключення тепла та світла, – Терехов

Шмигаль: Евакуація з окремих громад чи регіонів застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок

Заступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

РФ планує доставити іранські балістичні ракети до північних кордонів України

Данілов назвав лобістом знищення енергетичної інфраструктури України першого заступника глави АП РФ Кірієнка

Іран планує відправити до РФ 200 дронів на початку листопада - ГУР МО України

Українські біженці можуть повернутися до ЄС на зиму – глава МВС Чехії

Іран готується відправити до РФ партію балістичних ракет та ударних безпілотників - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА