Кабмін спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей

Кабінет Міністрів спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей.

"Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників)", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ.

Зазначено, що послугу з продовження терміну дії паспорта та внесення даних про дітей надаватимуть у день звернення на безоплатній основі.

Очікується, що реалізація постанови сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів.