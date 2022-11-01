У Києві повністю відновили водопостачання

У столиці повністю відновлено водо- та енергопостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Водопостачання в будинку киян повністю відновили. Дякую спеціалістам "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - написав Кличко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - зазначив мер.