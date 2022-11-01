Події

08:27 01.11.2022

У Києві повністю відновили водопостачання

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У Києві повністю відновили водопостачання

У столиці повністю відновлено водо- та енергопостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Водопостачання в будинку киян повністю відновили. Дякую спеціалістам "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - написав Кличко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують,  оскільки дефіцит в енергосистемі,  після варварських атак агресора, - значний", - зазначив мер.

 

 

 

Теги: #кличко #київ #водопостачання

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