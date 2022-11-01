Вибух міни поблизу ЗАЕС став причиною відключення електроживлення одного з енергоблоків

Лінія електроживлення четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відключилася внаслідок вибуху міни, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Внаслідок вибуху наземної міни обірвалася основна лінія електроживлення одного з енергоблоків Запорізької АЕС (...). Вибух стався 30 жовтня ввечері за межами огорожі по периметру ЗАЕС, відключивши зовнішню лінію електропередачі напругою 750 кіловольт", - йдеться у заяві.