Заступник голови ОП і представники коаліції RISE Ukraine обговорили створення електронної системи управління післявоєнним відновленням України

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів зустріч із представниками коаліції організацій RISE Ukraine, які беруть участь у розробці електронної системи управління відновленням України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"З огляду на масштаби руйнувань, завданих російським агресором, відновлення в Україні є важливим і значним питанням. Тому для її ефективного проведення нам необхідно об'єднати зусилля, зокрема з громадянським суспільством", - заявив Тимошенко під час зустрічі.

Він проінформував представників RISE Ukraine про особливості роботи та наповнення онлайн-системи обліку руйнувань, інформація в якій оновлюється в режимі реального часу. Він також поінформував про механізм функціонування майбутнього Фонду відновлення, через який фінансуватимуться проєкти відновлення.

Учасники зустрічі домовилися погодити підходи до створення електронної системи управління відновленням, розробкою якої опікується RISE Ukraine разом із представниками міністерств та вести скоординовану роботу над її запуском.

Представники RISE Ukraine наголосили на важливості впровадження в електронну систему управління відновленням єдиних стандартів розробки проєктів, розрахунку їх вартості та реалізації, зокрема із застосуванням міжнародно визнаної методології. Міжнародні організації також підтримують принцип синхронізованого підходу до відновлення.

Серед іншого були узгоджені базові засади такої системи: open by design, відкриті дані (крім оборонних та пов'язаних із безпекою), залучення громадськості до створення системи та моніторингу реалізації проєктів тощо.

"Спільно ми зробили перший крок до налагодження діалогу між Офісом президента та представниками громадянського суспільства, зокрема членами нашої коаліції, та розраховуємо на його поглиблення та розширення із залученням інших представників", – зазначив керівник напряму підтримки України в Open Contracting Partnership, член RISE Ukraine Віктор Нестул.

За результатами зустрічі співрозмовники погодилися, що об'єднання зусиль держави та громадськості сприятиме відновленню успішної європейської України.