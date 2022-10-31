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20:47 31.10.2022

Порошенко закликав союзників надати Україні обладнання та запчастини для енергомереж

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Порошенко закликав союзників надати Україні обладнання та запчастини для енергомереж

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні обладнання для оперативного ремонту енергетичної інфраструктури, що руйнується російським ракетним обстрілом росіян, повідомляється на сайті політсили.

"На жаль, понад 35% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Жодна країна не виживає в Європі за таких умов, але ми, українці, готові до цього, тому що для нас свобода, демократія та повернення до європейської сім’ї народів значно важливіше, ніж відсутність енергії, води, електрики. І краще бути в темряві, ніж бути рабом", – наголосив Порошенко в ефірі хорватського телеканалу N1.

За його словами, Україна зараз розраховує на підтримку європейців, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО.

"Найбільш терміновою має бути  допомога з протиракетною та протиповітряною обороною, і це може допомогти закрити небо. А другий пункт – це критичні об’єкти, я маю на увазі генератори, трансформатори для енергетичної інфраструктури…Тому що українці, які працюють в енергетичній сфері з певним ризиком для власного життя, знаючи, що ракети прилітають на електростанції, лишаються там і намагаються за надзвичайно короткий час повернути енергопостачання Києву, всій Україні. Але нам потрібні запчастини, які допоможуть нам боротися з енергетичним шантажем путіна", – наголосив політик.

"Дякуємо за "Рамштайн" і постачання зброї, але сьогодні нам також потрібен енергетичний "Рамштайн". І я як п’ятий президент України ініціював і закликав усі країни-члени організувати це та продемонструвати такий тип солідарності з Україною", – наголосив Порошенко.

Він також закликав країни-партнери засудити атаки РФ щодо об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. "Ми просимо обов'язково скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН. І протягом короткого терміну путін повинен з’явитися за гратами в Гаазі для розгляду в Міжнародному суді", – переконаний Порошенко.

 

 

Теги: #запчастини #євросолідарність #енергомережі

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