На Харківщині через ранкові ракетні удари без е/е залишилися близько 140 тисяч споживачів, електропостачання здебільшого вже відновлено

Унаслідок ракетних ударів, завданих по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області у понеділок вранці, було знеструмлено близько 140 тисяч споживачів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Без електроенергії у нас залишилося близько 50 тисяч споживачів Харкова та майже 90 тисяч Харківської області", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, також довелося тимчасово знеструмити весь міський електротранспорт у Харкові, через низьку напругу в мережі виникли проблеми з водо- та теплопостачанням.

Станом на вечір понеділка рух трамваїв, тролейбусів та метро повністю відновлено, також відновлено подачу електрики більшої частини споживачів Харкова та області. Вода подається зі зниженим тиском.

Синєгубов запевнив, що енергетики та комунальники роблять усе можливе, щоб повністю відновити подачу електрики, води та тепла найближчим часом.