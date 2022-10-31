У Бериславському районі ввечері збито 2 вертольоти окупантів

Два ударні вертольоти Ка-52 російських окупантів збиті в небі над Бериславським районом Херсонської області ввечері в понеділок із проміжком у три хвилини, повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь" у фейсбуці.

"31 жовтня, з 18:45 до 18:48, у Бериславському районі Херсонської області підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше в понеділок українські підрозділи протиповітряної оборони збили два інші вертольоти (Ка-52 і Мі-8) і два безпілотні літальні апарати російських окупантів.