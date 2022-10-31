РФ виводить свої ПВК із Малі для перекидання в Україну

Російське окупаційне угруповання в Україні може бути поповнене бойовиками приватних військових компаній, які дислокувалися в Малі, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі", - йдеться у зведенні.

Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову для застосування в Україні. "Проте ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", - зазначають у Генштабі.