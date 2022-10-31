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18:33 31.10.2022

Суд заарештував підозрюваного в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС

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Суд заарештував підозрюваного в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС

Вищий антикорупційний суд на засіданні в понеділок, 31 жовтня, обрав запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби України (ДФС), якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

"Суддя, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У разі внесення застави на ексголову ДФС буде покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти прокурору, детективу або суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

Як повідомлялося, 17 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому голові ДФС та в пособництві в її одержанні його раднику. За даними слідства, протягом 2015-2016 років голова ДФС України отримав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн. Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн та EUR21 млн) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання підозрюваним – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль за діяльністю яких здійснював безпосередньо голова ДФС України, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними відносинами.

Теги: #суд #дфс #сап

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