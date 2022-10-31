Події

17:50 31.10.2022

У Києві повернули світло до третини знеструмлених зранку квартир, воду – до половини, роботи тривають – мер

1 хв читати
У Києві повернули світло до третини знеструмлених зранку квартир, воду – до половини, роботи тривають – мер

Енергетики планують стабілізувати ситуацію з постачання електроенергії в Києві приблизно о 21:00-22:00, фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Зранку через пошкодження енергооб'єкта біля Києва 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва – без електрики. Станом на цю годину без світла у столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці – без води", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок увечері.

За його словами, уже відновлено водопостачання лівого берега міста, тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці. "Світло повернули мешканцям Троєщини та частково – Подолу. Завершується підключення об'єктів "Київводоканалу" до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання", - написав міський голова.

Водночас Кличко зазначив, що і після відновлення енергопостачання відключення триватимуть.

Мер також розповів, що через знеструмлення на частині тролейбусних і трамвайних маршрутів організовано автобусне сполучення. Кличко також нагадав, що на деяких тролейбусних маршрутах альтернативне автобусне сполучення було запроваджено ще 20 жовтня з метою економії електроенергії.

Теги: #київ #електропостачання #водопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 31.10.2022
У київському метро з 1 листопада збільшать інтервали руху поїздів - КМДА

У київському метро з 1 листопада збільшать інтервали руху поїздів - КМДА

12:32 31.10.2022
Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

11:45 31.10.2022
"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

11:36 31.10.2022
Влучань по Києву в понеділок уранці не зафіксовано, є прильоти в області - КМВА

Влучань по Києву в понеділок уранці не зафіксовано, є прильоти в області - КМВА

11:16 31.10.2022
Прем'єр Чехії прибув із візитом до України

Прем'єр Чехії прибув із візитом до України

09:54 31.10.2022
Енергетики працюють над відновленням електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тис. квартир у Києві, - Кличко

Енергетики працюють над відновленням електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тис. квартир у Києві, - Кличко

08:44 31.10.2022
У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена – Кличко

У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена – Кличко

20:11 28.10.2022
Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

17:38 28.10.2022
Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

17:27 28.10.2022
Жителі селища Лісне на Харківщині отримали е/е вперше з березня – заступник глави ОП

Жителі селища Лісне на Харківщині отримали е/е вперше з березня – заступник глави ОП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Крапку у війні поставлять юристи, які притягнуть до відповідальності всіх винних у терорі – Зеленський

ДТЕК після ранкових ударів повністю відновив електропостачання у Києві та на 85% – в області

Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання банку 206 млн збитків

Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

ОСТАННЄ

На Харківщині через ранкові ракетні удари без е/е залишилися близько 140 тисяч споживачів, електропостачання здебільшого вже відновлено

Крапку у війні поставлять юристи, які притягнуть до відповідальності всіх винних у терорі – Зеленський

У Бериславському районі ввечері збито 2 вертольоти окупантів

ДТЕК після ранкових ударів повністю відновив електропостачання у Києві та на 85% – в області

Зернова угода після оголошення про вихід із неї РФ продовжує діяти

Резніков закликав увесь світ визнати РФ терористичною державою

Із українських портів у понеділок вийшли 12 суховантажів

Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання банку 206 млн збитків

РФ виводить свої ПВК із Малі для перекидання в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА