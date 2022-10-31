У Києві повернули світло до третини знеструмлених зранку квартир, воду – до половини, роботи тривають – мер

Енергетики планують стабілізувати ситуацію з постачання електроенергії в Києві приблизно о 21:00-22:00, фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Зранку через пошкодження енергооб'єкта біля Києва 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва – без електрики. Станом на цю годину без світла у столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці – без води", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок увечері.

За його словами, уже відновлено водопостачання лівого берега міста, тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці. "Світло повернули мешканцям Троєщини та частково – Подолу. Завершується підключення об'єктів "Київводоканалу" до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання", - написав міський голова.

Водночас Кличко зазначив, що і після відновлення енергопостачання відключення триватимуть.

Мер також розповів, що через знеструмлення на частині тролейбусних і трамвайних маршрутів організовано автобусне сполучення. Кличко також нагадав, що на деяких тролейбусних маршрутах альтернативне автобусне сполучення було запроваджено ще 20 жовтня з метою економії електроенергії.