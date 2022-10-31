СБУ провела обшуки в керівництва УПЦ (МП) у Кіровоградській області

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату, повідомляє пресслужба СБУ в понеділок.

За даними спецслужби, деякі представники цієї організації причетні до поширення ідей, які посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Уточнюється, що обшуки відбувалися в Кіровоградській і Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

"Серед іншого в них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, в їхніх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України", - наголошують у спецслужбі.

Там зазначають, що, зокрема, йдеться про ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

"Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо", - повідомляють у службі.

У СБУ уточнюють, що автор однієї з виявлених під час обшуків книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ. Наразі він веде власний телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.

За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлено на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати це кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності всіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність і державний суверенітет України.