Події

16:20 31.10.2022

СБУ провела обшуки в керівництва УПЦ (МП) у Кіровоградській області

2 хв читати

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату, повідомляє пресслужба СБУ в понеділок.

За даними спецслужби, деякі представники цієї організації причетні до поширення ідей, які посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Уточнюється, що обшуки відбувалися в Кіровоградській і Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

"Серед іншого в них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, в їхніх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України", - наголошують у спецслужбі.

Там зазначають, що, зокрема, йдеться про ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

"Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо", - повідомляють у службі.

У СБУ уточнюють, що автор однієї з виявлених під час обшуків книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ. Наразі він веде власний телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.

За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлено на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати це кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності всіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність і державний суверенітет України.

Теги: #сбу #упц_мп #кіровоградська_обл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 31.10.2022
ДБР затримало шахрая, який намагався виманити у підприємства Києва півмільйона доларів США

ДБР затримало шахрая, який намагався виманити у підприємства Києва півмільйона доларів США

11:11 29.10.2022
Заарештовано агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS - СБУ

Заарештовано агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS - СБУ

11:55 27.10.2022
В. о. голови СБУ про реформу Служби: Економіка не в пріоритеті, ми займаємося контррозвідкою

В. о. голови СБУ про реформу Служби: Економіка не в пріоритеті, ми займаємося контррозвідкою

11:30 27.10.2022
Під час теракту в Оленівці ворог використав "джмелі" – в.о. голови СБУ

Під час теракту в Оленівці ворог використав "джмелі" – в.о. голови СБУ

11:30 27.10.2022
Керівник СБУ Малюк: Просто ми, українці, дуже любимо бавовну

Керівник СБУ Малюк: Просто ми, українці, дуже любимо бавовну

11:09 27.10.2022
У день, коли розпочався псевдореферендум, у нас уже були дані про явку та результати, які планували оголосити окупанти, – в.о. голови СБУ

У день, коли розпочався псевдореферендум, у нас уже були дані про явку та результати, які планували оголосити окупанти, – в.о. голови СБУ

11:03 27.10.2022
В. о. голови СБУ про Спецтрибунал: Абсолютно реальні перспективи, збираємо докази

В. о. голови СБУ про Спецтрибунал: Абсолютно реальні перспективи, збираємо докази

10:48 27.10.2022
Кожен об'єкт критичної інфраструктури України "пересіюють" щодо наявності потенційних колаборантів – в.о. голови СБУ

Кожен об'єкт критичної інфраструктури України "пересіюють" щодо наявності потенційних колаборантів – в.о. голови СБУ

10:41 27.10.2022
В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

10:39 27.10.2022
Кіберфахівці СБУ системно блокують зв'язок ворога на території України – в.о. голови Служби безпеки

Кіберфахівці СБУ системно блокують зв'язок ворога на території України – в.о. голови Служби безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

У рамках розслідувань встановлено 9 тис. 400 дітей, депортованих із України, - генпрокурор

У питанні створення трибуналу за злочин агресії РФ ми маємо неофіційну підтримку від десяти до 16 країн - генпрокурор

ДТЕК заявив про серйозні пошкодження його енергооб'єкта внаслідок ранкових обстрілів РФ

"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

ОСТАННЄ

ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму - Шкарлет

"Метінвест" з початку війни направив на допомогу Україні 2,1 млрд грн

Чехія зацікавлена допомогти у повоєнному відновленні Дніпропетровщини - Фіала

Генпрокурор: Ми зафіксували понад 300 фактів, які належать до визначення геноциду, відкрито п'ять проваджень

Чехія має намір виділити Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей - Фіала

Українці зможуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023 через "Дію"

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

У рамках розслідувань встановлено 9 тис. 400 дітей, депортованих із України, - генпрокурор

Генпрокурор: Просимо українців-біженців приєднатися до боротьби за справедливість та надати свідчення воєнних злочинів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА