Події

14:47 31.10.2022

У Чернівецькій області внаслідок ракетного удару сильно пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури, восьмеро осіб дістали незначних тілесних ушкоджень – голова ОВА

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У Чернівецькій області внаслідок ранкового ракетного удару значно пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, пожежу на місці пригоди локалізовано, восьмеро осіб дістали порізи, повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк.

"Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. Сталося загоряння. На місце події виїхали всі відповідні служби. Пожежу локалізована. Восьмеро осіб дістали незначних тілесних ушкоджень (порізи), медичної допомоги не потребують", - написав він у телеграм-каналі.

Фахівці оцінюють збитки. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожує, постраждалих серед населення немає.

"Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару дуже відчутні для всієї енергосистеми України. Я зараз тут на місці. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я сказав би критичні", - зазначив голова ОВА.

 

Теги: #електроенергія #обстріли #чернівецька_область

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