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11:43 31.10.2022

Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання - "Київводоканал"

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Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання - "Київводоканал"

Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання, тривають роботи над тим, щоб якнайшвидше відновити водопровідні станції, повідомляє "Київводоканал".

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити водопровідні станції. Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути воду в крани киян", - написав він у фейсбуці.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ" зазначив: "Усі ракети, які летіли на Київ, були збиті. Вибухи були лише у передмісті Києва. Частина об'єктів знеструмлена. Більшість наших квартир без світла. 80% міста без водозабезпечення".

"Фахівці виїхали, і за годину-дві у нас буде загальна картина, наскільки складні пошкодження і скільки часу нам знадобиться, щоб надати електро- та водозабезпечення", - додав Кличко.

Теги: #вода #аварія #київводоканал

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