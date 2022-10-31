Події

11:36 31.10.2022

Влучань по Києву в понеділок уранці не зафіксовано, є прильоти в області - КМВА

1 хв читати
Влучань по Києву в понеділок уранці не зафіксовано, є прильоти в області - КМВА

Влучань російських ракет в українській столиці в понеділок уранці не зафіксовано завдяки ефективній роботі системи протиповітряної оборони, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Завдяки ефективній роботі сил ППО - влучань по Києву не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Київській області підтверджено влучання, які вплинули на водо- й енергопостачання столиці. "В окремих районах міста вже є перебої. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків", - підсумували в КМВА.

Теги: #київ #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 31.10.2022
Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

11:45 31.10.2022
"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

11:16 31.10.2022
Прем'єр Чехії прибув із візитом до України

Прем'єр Чехії прибув із візитом до України

10:36 31.10.2022
На Київщині є постраждалий та руйнування приватних будівель, влада закликає підготуватися до тривалого відключення е/е

На Київщині є постраждалий та руйнування приватних будівель, влада закликає підготуватися до тривалого відключення е/е

09:54 31.10.2022
Енергетики працюють над відновленням електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тис. квартир у Києві, - Кличко

Енергетики працюють над відновленням електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тис. квартир у Києві, - Кличко

08:44 31.10.2022
У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена – Кличко

У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена – Кличко

08:27 30.10.2022
Окупанти посилили митні заходи на кордоні Луганської області та РФ

Окупанти посилили митні заходи на кордоні Луганської області та РФ

20:11 28.10.2022
Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

17:38 28.10.2022
Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

10:53 28.10.2022
Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДТЕК заявив про серйозні пошкодження його енергооб'єкта внаслідок ранкових обстрілів РФ

"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури в 10 регіонах - Шмигаль

Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання - "Київводоканал"

ОСТАННЄ

ДТЕК заявив про серйозні пошкодження його енергооб'єкта внаслідок ранкових обстрілів РФ

"Укрпошта" виплатила понад 2 млрд грн фіндопомоги постраждалим від повномасштабної війни громадянам

"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури в 10 регіонах - Шмигаль

В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди туман

У Кривому Розі російська ракета влучила в промислове підприємство, без жертв - Вілкул

У Полтавській ОВА попереджають про проведення навчальних стрільб

Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання - "Київводоканал"

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей - ДСНС

На півночі Молдови впала збита російська ракета - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА