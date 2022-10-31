Влучань по Києву в понеділок уранці не зафіксовано, є прильоти в області - КМВА

Влучань російських ракет в українській столиці в понеділок уранці не зафіксовано завдяки ефективній роботі системи протиповітряної оборони, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Завдяки ефективній роботі сил ППО - влучань по Києву не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Київській області підтверджено влучання, які вплинули на водо- й енергопостачання столиці. "В окремих районах міста вже є перебої. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків", - підсумували в КМВА.