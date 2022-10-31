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08:22 31.10.2022

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву глави новозеландського МЗС Нанаї Махути.

"Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних і семи юридичних осіб Росії в рамках нашої постійної підтримки України", - йдеться у заяві міністра.

Вона зазначила, що санкції запроваджуються з упором на сектор оборони та безпеки, вони стосуються військовослужбовців, оборонних структур та їхніх керівників. Крім того, під санкції потрапляють керівники та акціонери компаній, які розробляють та виробляють ракети й вогнепальну зброю, йдеться у повідомленнях ЗМІ.

 

 

Теги: #розширення #санкції #нова_зеландія

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