Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, дві – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 2 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами, — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації, - у Святогірську. Ще 2 людини за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі у понеділок.