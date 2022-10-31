Події

07:52 31.10.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2270 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2270 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 731,4 га території.

"Робітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 731,4 га. Вилучено 24 840 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3 055", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2 270 воєнних злочинів (зокрема 76 – за минулу добу), вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (1994) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 237 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 1 305 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 60 осіб.

 

 

Теги: #поліція #харківщина #деокупація

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