Події

07:37 31.10.2022

Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії

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Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг на виборах глави держави, свідчать дані виборчкому, опубліковані бразильськими ЗМІ.

За підсумками обробки понад 99% бюлетенів, у Лули да Сілви - 50,85% голосів. Чинний президент Жаїр Болсонару набирає 49,15%. ЗМІ наголошують, що шансів на те, що Болсонару обійде суперника, більше немає.

Таким чином Лула да Сілва за свою політичну кар'єру перемагає вже на третіх президентських виборах.

До другого туру опитування показували, що перемогти на виборах має саме Лула да Сілва, кандидат від лівих, які перебувають в опозиції. Болсонару ж – представник правих політичних сил.

 

 

Теги: #президент #вибори #бразилія #переможці

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