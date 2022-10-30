Події

21:45 30.10.2022

Данілов про версію РФ про вибухи у Севастополі: Це неможливо

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Данілов про версію РФ про вибухи у Севастополі: Це неможливо

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що версія РФ про нібито запуск безпілотників по кораблях Чорноморського флоту з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди – неможлива, оскільки кораблі із зерном не пов’язані з процесами в Криму.

"Це просто неможливо. Ті кораблі, які виходять із зерном, не мають жодного стосунку до процесів, що відбувалися в нашій країні, в окупованій її частині під назвою Крим", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону в неділю.

 

 

 

Теги: #рф #україна #обвинувачення #данілов

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