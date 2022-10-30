Події

20:20 30.10.2022

Противник облаштовує нові рубежі оборони, зокрема на лівому березі Дніпра

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Противник облаштовує нові рубежі оборони, зокрема на лівому березі Дніпра

Противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас облаштовує нові рубежі оборони, зокрема й на лівому березі Дніпра, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, в тому числі і на лівому березі Дніпра. Продовжуються обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Звільнену територію Херсонщини ворог також тримає в напрузі і обстрілює з лівого берега Дніпра. Важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню обстріляні населенні пункти Новоалександрівської громади Бериславського району. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільні особи.

"Протягом ночі нашою авіацією завдано 2 удари по позиціях протиповітряної оборони ворога, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 70 завдань. Втрати ворога уточнюються", - повідомили у ОК "Південь".

 

 

 

Теги: #оборона #військові #південь

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