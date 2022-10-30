Рух 218 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі", фактично заблоковано

Рух 218 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі", фактично заблокований через відсутність дозволу від Спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Згідно з повідомленням відомства у фейсбуці, із зазначених суден - 95 завантажених, які вже вийшли з українських портів і очікують на інспекцію для відправки до кінцевого споживача, 101 судно чекає на інспекцію входу в українські порти, 22 завантажені судна чекають виходу з українських портів.

"Наголошуємо, що реалізація "Ініціативи про безпечне транспортування зерна та агропродукції через українські порти" має виключно гуманітарний характер і Україна як сторона Ініціативи не порушила жодного з її пунктів. Українська сторона не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор", навіть незважаючи на російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру", - наголосили у відомстві.

Також у Мінінфраструктури зазначили, що було зафіксовано 15 випадків наближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, які беруть участь в Ініціативі.

"Водночас зазначаємо, що фактична блокада "зернового коридору" з боку російської федерації почалася ще у вересні. Це проявлялося у штучній затяжці та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створення черги у 176 суден із 2,1 млн агропродукції на борту. Таким чином стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства в усьому світі", - сказано в повідомленні.