Під час святкування Гелловіна в Південній Кореї сталася тиснява, 151 людина загинула, 82 поранені, в країні оголошено національний траур

Під час святкування Гелловіна в Сеулі (Південна Корея) в суботу ввечері сталася тиснява, внаслідок якої 151 людина загинула, ще 82 дістали поранення, повідомляє Associated Press.

"За словами Чхве Сон Бома, начальника пожежної служби Сеульського району Йонгсан, серед загиблих і постраждалих були здебільшого підлітки і люди близько 20 років. За його словами, серед загиблих було 19 іноземців, національність яких не розголошується. Кількість загиблих може ще збільшитися, оскільки 19 поранених перебувають у критичному стані", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що президент Південної Кореї Юн Сук Ель оголосив у неділю національний траур, а також закликав ретельно розслідувати причини події і перевірити безпеку інших великих культурно-розважальних заходів, зокрема регіональних фестивалів, щоб гарантувати їх безпечне проведення.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що, за наявними даними, у тисняві в Сеулі громадяни України не постраждали.

"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі", - написав речник МЗС Олег Ніколенко в Твіттері в неділю вранці.