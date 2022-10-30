ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель закликає Росію скасувати рішення про призупинення участі в зерновій угоді.

Відповідний запис він зробив у неділю у своєму мікроблозі у твіттері.

"Рішення Росії призупинити участь в угоді по Чорному морю ставить під загрозу основний експортний маршрут такого необхідного зерна і добрив для подолання глобальної продовольчої кризи, викликаної його війною проти України. ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", - написав Боррель.