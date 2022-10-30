Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 194 воєнні злочини

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, із початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 721,5 га території.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 721,5 га. Вилучено 24 769 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2 984", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2 194 воєнні злочини (зокрема 46 - за минулу добу), вчинених загарбниками під час окупації. Із цих кримінальних проваджень переважна більшість (1921) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 234 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 3 600 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 55 осіб.