Події

08:10 30.10.2022

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

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У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 8 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Ще 8 людей за вчора отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коров'ячому Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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