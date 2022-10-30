У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 8 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Ще 8 людей за вчора отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коров'ячому Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.