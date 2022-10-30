Єрмак: Росію необхідно виключити з G20 за вихід із зернової угоди та шантаж світу продовольчою кризою

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що за вихід РФ із зернової угоди та шантаж світу голодом її необхідно виключити із Групи двадцяти (G20).

"Росія знову намагається шантажувати світову спільноту продовольчою кризою. Цій країні не місце у G20", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод щодо вивезення зерна з портів України. Там стверджують, що нібито Україна за участю фахівців Великої Британії здійснила атаку "проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору".

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія пообіцяла іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна протягом наступних 4 місяців, заблокувавши при цьому можливість вивезення 2 млн тонн на даний момент.

Проведення сімнадцятої зустрічі глав держав G20 заплановано на 15-16 листопада поточного року в Індонезії, на острові Балі.