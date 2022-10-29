ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

ООН закликає Росію, Україну та Туреччину утримуватися від кроків, що загрожують стамбульській зерновій ініціативі, заявив офіційний представник генсека Організації Стефан Дюжаррік.

"Ми бачили заяви РФ щодо призупинення їхньої участі в чорноморській зерновій ініціативі після атаки на російський Чорноморський флот. Ми підтримуємо зв'язок з представниками російської влади з цього питання", - заявив Дюжаррік.

"Принципово важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу ініціативу, яка є критично важливими гуманітарними зусиллями, що мають очевидний позитивний ефект щодо доступу до продовольства для мільйонів людей у всьому світі", - зазначив представник генсека ООН.

Раніше зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський повідомив, що Росія найближчим часом офіційно повідомить генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про призупинення участі в реалізації чорноморської зернової ініціативи.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

27 жовтня у спільному координаційному центрі повідомили, що станом на цю дату загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 9 млн 239 тис. 819 тонн.