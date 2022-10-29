Події

19:25 29.10.2022

Українські військовослужбовці збили ракету "Іскандер-К", спрямовану на Запоріжжя

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Українські військовослужбовці збили ракету "Іскандер-К", спрямовану на Запоріжжя

Українські військовослужбовці у суботу, 29 жовтня, збили російську крилату ракету "Іскандер-К", запущену з території РФ у напрямку Запоріжжя, повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", яка йшла у напрямку Запоріжжя. У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що за вмілі та своєчасні дії солдатів оператор ПЗРК буде представлений до нагороди.

 

 

 

Теги: #ракета #знищення #ппо

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