Українські військовослужбовці збили ракету "Іскандер-К", спрямовану на Запоріжжя

Українські військовослужбовці у суботу, 29 жовтня, збили російську крилату ракету "Іскандер-К", запущену з території РФ у напрямку Запоріжжя, повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", яка йшла у напрямку Запоріжжя. У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що за вмілі та своєчасні дії солдатів оператор ПЗРК буде представлений до нагороди.