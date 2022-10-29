Події

19:18 29.10.2022

Німеччина передала ДСНС України 14 генераторів

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Німеччина передала 14 генераторів різної потужності для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"14 генераторів різної потужності для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

 

 

 

Теги: #допомога #німеччина #рятувальники

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