Єрмак: отримуємо позитивні сигнали від партнерів щодо гарантій безпеки для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про позитивні сигнали від партнерів щодо гарантій безпеки для України, що можливим першим кроком у цьому напрямку стане надання систем ППО.

Як повідомила пресслужба президента, про це він сказав під час онлайн-участі в круглому столі, організованому Американським інститутом Брукінгса.

Як зазначається, наразі на столах у лідерів провідних держав світу лежать рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які розробила експертна група під головуванням Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Лідери дуже серйозно розглядають цей документ і перспективи України отримати ці гарантії безпеки. Звичайно, це велика робота. Звісно, потрібен час. Але це цілком реально. Ми отримуємо дуже позитивні сигнали від наших партнерів, що можливим першим кроком у цьому напрямі стане надання систем ППО. І коло гарантів складатиметься з країн, що виробляють такі засоби", – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу глави держави також розповів про роботу щодо посилення санкційного тиску на Росію. Коли почала діяльність міжнародна група з санкцій проти Росії, яку очолюють Єрмак і ексрадник президента США з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол, стало зрозуміло, що, незважаючи на хороші назви, на практиці дія санкцій доволі обмежена.

"Наприклад, було питання санкцій проти представників найближчого оточення президента Росії, але у них майже не було активів або бізнес-інтересів в Європі або США. Але через кілька місяців санкції були застосовані до їхніх сімей, дітей, партнерів, і це стало більш серйозним заходом", – розповів він.

Крім того, в найсвіжішому документі, який запропонувала група Єрмака-Макфола, містяться рекомендації світовим урядам щодо застосування санкцій до членів партії "Єдина Росія", російських пропагандистів, лідерів думок і зірок шоу-бізнесу, що поширюють кремлівську пропаганду.

"Це дуже потужний аргумент, і ми очікуємо, що ці санкції будуть застосовані якомога швидше. Тому що ця війна – злочинна, і російські громадяни повинні відчути відповідальність за неї і припинити підтримувати політику Кремля", – зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що для України перемогою буде досягнення абсолютно чітких цілей. Зокрема, це повернення всіх окупованих територій та відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів. Друге - це звільнення всіх українців, які зараз утримуються в Росії і на тимчасово окупованих територіях. Третє - відновлення країни та отримання репарацій і компенсацій за шкоду, яку Україні завдала російська агресія за вісім років.

"Також ми хочемо, щоб всі люди, які вчинили цей міжнародний злочин, відповіли. Тоді весь світ повернеться в нормальне життя, відновиться повага до міжнародного права", – резюмував Єрмак.

У заході взяли участь близько 50 науковців, громадських діячів та лідерів думок. Модерувала зустріч віцепрезидент, директор із зовнішньої політики Інституту Брукінгса Сюзанна Мелоні.