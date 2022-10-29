У МЗС України назвали неприйнятним висловлювання конгресмена США, який порівняв українців з "гарматним м'ясом"

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував американського конгресмена Пола Госара, який допустив у своєму висловлюванні порівняння українців з "гарматним м'ясом".

"Порівняння українців із "гарматним м'ясом" з боку члена Конгресу США Пола Госара є абсолютно неприйнятним", - написав Ніколенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"США добре відомі цінності, за які бореться український народ – свободу, демократичний розвиток, верховенство права і повагу прав людини. Ставити під питання підтримку України - давати Путіну зелене світло на продовження вбивств українців і знищення демократії", - зазначив речник МЗС.

Він також наголосив, що наближення виборів не повинно перетворювати політиків "на відірваних від реальності популістів".

"Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається", - написав Ніколенко.

Водночас він наголосив: "Переконані, що висловлювання окремих конгресменів не вплинуть на продовження двопартійної підтримки України з боку США".

У дописі Ніколенка наводиться вислів конгресмена Госара: "Світ бачив достатньо смертей і руйнувань між Росією і Україною, але західні країни, схоже, байдужі до використання українців як гарматного м'яса і не зацікавлені в деескалації".