Події

14:12 29.10.2022

"Укренерго" відмовилося від аварійного розвантаження мереж вранці в суботу через суттєве зниження споживання

2 хв читати
"Укренерго" відмовилося від аварійного розвантаження мереж вранці в суботу через суттєве зниження споживання

Уранці в суботу диспетчерський центр НЕК "Укренерго" не видавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів, оскільки не було необхідності, повідомили в компанії.

"Тепла погода і вихідний день сприяли тому, що вранці українці спожили електроенергії менше, ніж у цей же час в попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж у п'ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що сповільнило зростання споживання", – пояснили в "Укренерго" в телеграм-каналі в суботу.

Згідно з повідомленням, саме тепла погода у вихідний запобігла загрозі перевантаження мереж і допомогла збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів.

"На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей починають користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день. Це реальний показник того, як споживачі самі знижують споживання електроенергії", - зазначили в компанії.

Утім, там акцентували увагу, що попереду вечірній пік споживання, під час якого за необхідності можуть бути застосовані обмеження.

Тому в компанії ще раз закликали зменшити користування потужними електроприладами, особливо ввечері з 17:00 до 23:00, не вмикати одночасно кілька таких приладів і за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

"Так ви допоможете енергетикам забезпечити стабільну роботу енергосистеми, вбережете мережі від перевантаження і дасте час на роботи з відновлення пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури, і відповідно – знизити ризик примусових відключень", – роз'яснили в НЕК.

Водночас там запевнили, що вже завершується робота над упорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі.

"Уже найближчим часом з'явиться інформація, якими будуть подальші графіки обмеження споживачів, щоб вони були більш рівномірними і зрозумілими для українців", – зазначили в "Укренерго".

Теги: #укренерго #мережі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 28.10.2022
Кличко: Фахівці "Укренерго" працюють, щоб усунути дефіцит електроенергії за 2-3 тижні

Кличко: Фахівці "Укренерго" працюють, щоб усунути дефіцит електроенергії за 2-3 тижні

12:49 28.10.2022
"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

11:43 27.10.2022
Енергетична інфраструктура у центральних областях пошкоджена внаслідок нічного обстрілу - "Укренерго"

Енергетична інфраструктура у центральних областях пошкоджена внаслідок нічного обстрілу - "Укренерго"

14:41 25.10.2022
ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

11:16 25.10.2022
"Укренерго" обмежує споживання електроенергії для населення та підприємств у всій Україні

"Укренерго" обмежує споживання електроенергії для населення та підприємств у всій Україні

10:41 24.10.2022
"Укренерго" в понеділок також запровадить обмеження споживання е/е у Харківській, Полтавській і Сумській областях

"Укренерго" в понеділок також запровадить обмеження споживання е/е у Харківській, Полтавській і Сумській областях

12:39 22.10.2022
На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

12:37 22.10.2022
Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

Майже в половині областей України запроваджуються обмеження електропостачання через масштабні атаки РФ на енергетику в суботу – "Укренерго"

12:35 22.10.2022
Фахівці "Укренерго" вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах - пресслужба

Фахівці "Укренерго" вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах - пресслужба

11:37 21.10.2022
"Укренерго" в п'ятницю також обмежить споживання е/е у центральних областях

"Укренерго" в п'ятницю також обмежить споживання е/е у центральних областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи

На підприємстві в Броварах стався вибух, загинув працівник

В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки - радник мера

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак: отримуємо позитивні сигнали від партнерів щодо гарантій безпеки для України

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи

На підприємстві в Броварах стався вибух, загинув працівник

У МЗС України назвали неприйнятним висловлювання конгресмена США, який порівняв українців з "гарматним м'ясом"

У Василькові відкрили модульне містечко для проживання 352 осіб

У Запоріжжі ударом ракети зруйновано промислову будівлю, ніхто не постраждав

Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО – ОК "Південь"

За добу обстріляно 15 населених пунктів Донецької області, евакуйовано 321 мирного жителя

В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки - радник мера

Військово-політичне керівництво Росії під брендом "Путін" йде до знищення російської нації - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА