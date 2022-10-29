"Укренерго" відмовилося від аварійного розвантаження мереж вранці в суботу через суттєве зниження споживання

Уранці в суботу диспетчерський центр НЕК "Укренерго" не видавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів, оскільки не було необхідності, повідомили в компанії.

"Тепла погода і вихідний день сприяли тому, що вранці українці спожили електроенергії менше, ніж у цей же час в попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж у п'ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що сповільнило зростання споживання", – пояснили в "Укренерго" в телеграм-каналі в суботу.

Згідно з повідомленням, саме тепла погода у вихідний запобігла загрозі перевантаження мереж і допомогла збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів.

"На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей починають користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день. Це реальний показник того, як споживачі самі знижують споживання електроенергії", - зазначили в компанії.

Утім, там акцентували увагу, що попереду вечірній пік споживання, під час якого за необхідності можуть бути застосовані обмеження.

Тому в компанії ще раз закликали зменшити користування потужними електроприладами, особливо ввечері з 17:00 до 23:00, не вмикати одночасно кілька таких приладів і за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

"Так ви допоможете енергетикам забезпечити стабільну роботу енергосистеми, вбережете мережі від перевантаження і дасте час на роботи з відновлення пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури, і відповідно – знизити ризик примусових відключень", – роз'яснили в НЕК.

Водночас там запевнили, що вже завершується робота над упорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі.

"Уже найближчим часом з'явиться інформація, якими будуть подальші графіки обмеження споживачів, щоб вони були більш рівномірними і зрозумілими для українців", – зазначили в "Укренерго".