У результаті операції з деокупації Невського на Луганщині знищено 34 окупантів, трьох узято в полон

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що під час проведення операції з деокупації селища Невського в Луганській області українські військові знищили 34 окупантів, трьох узяли в полон.

"У результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупантів, трьох узято в полон", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що група "Кедр" Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участю 5 роти 66 бригади Збройних сил України звільнила селище Невське Луганської області 23 жовтня.