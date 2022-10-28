Події

19:47 28.10.2022

У результаті операції з деокупації Невського на Луганщині знищено 34 окупантів, трьох узято в полон

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У результаті операції з деокупації Невського на Луганщині знищено 34 окупантів, трьох узято в полон

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що під час проведення операції з деокупації селища Невського в Луганській області українські військові знищили 34 окупантів, трьох узяли в полон.

"У результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупантів, трьох узято в полон", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що група "Кедр" Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участю 5 роти 66 бригади Збройних сил України звільнила селище Невське Луганської області 23 жовтня.

 

Теги: #окупація #луганщина #окупанти

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