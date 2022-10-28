Події

13:55 28.10.2022

Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

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Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

Із понеділка, 31 жовтня, у Харкові розпочнуться погодинні відключення електроенергії для населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Такі дії необхідні для стабілізації електромереж, адже ворог продовжує обстріл нашої енергетичної інфраструктури. Щоб хоч трохи зменшити дискомфорт для мешканців - спільно з АТ "Харківобленерго" розробили зрозуміліший графік відключень", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За графіком Харків буде розділений на 12 черг, у кожній із яких обмеження електропостачання триватиме до трьох годин. Перша черга відключатиметься о 7:00, друга - о 8:00 тощо.

З детальним графіком можна ознайомитись на сайті "Харківобленерго" (https://www.oblenergo.kharkov.ua)

 

Теги: #електроенергія #харківська_область

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