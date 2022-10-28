Путін продовжив заперечувати суверенітет України, що докорінно несумісно із серйозними переговорами - ISW

Президент РФ Володимир Путін продовжив заперечувати український суверенітет під час виступу у дискусійному клубі "Валдай" 27 жовтня, чим заперечив юридичний факт, що Україна є повністю суверенною державою, що РФ визнала суверенітет України і що український народ існує як окрема нація, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 27 жовтня.

"Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія - це єдиний народ, розділений на різні держави довільними історичними обставинами, вказує на його постійну мету - знищити українську державу і стерти саме поняття українського народу... Багато умовностей у цьому коментарі відзначають неприйняття Путіним ідеї про те, що наразі існує якась незалежна українська національна ідентичність", - йдеться у зведенні.

В ISW наголошують, що ці заяви, поряд із багатьма діями РФ, мають призвести до серйозних роздумів над тим, чи є війна РФ проти України актом геноциду, оскільки геноцид юридично визначається як дії, які здійснюються з наміром "знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу".

Також у звіті повідомляється, що заступник директора Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов пригрозив, що РФ може атакувати західні комерційні супутники, які підтримують Україну. Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати дадуть відповідь на будь-який напад на інфраструктуру США.

Російські джерела стверджували, що українські війська у четвер вели контрнаступальні операції на північному сході Харківської області та на лінії Кремінна - Лисичанськ та провели обмежені наземні операції у Херсонській області. Російські війська, у свою чергу, продовжували завдавати ударів по Донецькій області, продовжують підготовку до оборони на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Також російські військові надіслали мобілізаційні повідомлення іноземним громадянам, які працюють у Росії.

"Група Вагнера" Євгена Пригожина може продовжувати розвивати свої можливості ведення бойових дій у повітрі та розгортати складніше обладнання нарівні зі звичайними російськими збройними силами, йдеться у зведенні.

За даними ISW, російські та окупаційні чиновники почали вилучати мобільні телефони мешканців на окупованих РФ територіях для підтримки правоохоронних органів та оперативних заходів безпеки.