Події

20:03 27.10.2022

Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну

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Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із послом Японії Мацудою Кунінорі, передав через нього запрошення міністру оборони Японії Ясуказу Хамаді відвідати Україну.

"Відбулася дуже конструктивна зустріч із послом Японії Мацудою Кунінорі. Ми дуже цінуємо фінансову та гуманітарну допомогу Японії Україні в цей непростий час. Я передав вітання міністру оборони Японії Ясуказу Хамаді та запросив його відвідати Україну", - написав Резніков у твіттері.

 

Теги: #японія #міноборони #зустріч

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