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19:02 27.10.2022

Поліція за добу задокументувала 44 злочини російських окупантів проти мирного населення Херсонщини

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Правоохоронці за минулу добу задокументували 44 злочини російських окупантів проти мирних жителів Херсонської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Так, зазначається, що російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії мирні громади Бериславського району, внаслідок чого було пошкоджено і зруйновано житлові будинки, господарські будівлі, магазини, фермерські господарства, осколками від снарядів пошкоджено автомобілі.

"Через обстріли сталося загорання будинків. Є жертви серед мирного населення", - повідомляють у поліції.

Там зазначають, що в колабораційній діяльності викрито двох жителів Новоолександрійвської громади, які співпрацюють з окупаційною владою і добровільно обійняли посади "старости села Червоне" і "голови сільської ради села Гаврилівка".

Крім того, з нещодавно звільнених сіл до поліції продовжують надходити заяви про факти мародерства армією РФ. За час окупації населених пунктів у приватних будинках мешкали російські військові, які вивезли з помешкань усе майно (холодильники, пральні машинки, телевізори, мікрохвильовки, мультиварки, дивани, велосипеди, одяг і навіть столові прибори).

"Аналогічна ситуація нині й у тимчасово окупованих містах Херсон, Берислав, Каховському та Генічеському районах. Там у квартири та будинки місцевих заселяються по 10-15 російських військових і представників незаконних збройних формувань, які користуються майном власників, а також вивозять із помешкань усі цінні речі", - підсумували правоохоронці.

 

Теги: #херсонщина #злочинці #окупанти

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