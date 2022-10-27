Поліція за добу задокументувала 44 злочини російських окупантів проти мирного населення Херсонщини

Правоохоронці за минулу добу задокументували 44 злочини російських окупантів проти мирних жителів Херсонської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Так, зазначається, що російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії мирні громади Бериславського району, внаслідок чого було пошкоджено і зруйновано житлові будинки, господарські будівлі, магазини, фермерські господарства, осколками від снарядів пошкоджено автомобілі.

"Через обстріли сталося загорання будинків. Є жертви серед мирного населення", - повідомляють у поліції.

Там зазначають, що в колабораційній діяльності викрито двох жителів Новоолександрійвської громади, які співпрацюють з окупаційною владою і добровільно обійняли посади "старости села Червоне" і "голови сільської ради села Гаврилівка".

Крім того, з нещодавно звільнених сіл до поліції продовжують надходити заяви про факти мародерства армією РФ. За час окупації населених пунктів у приватних будинках мешкали російські військові, які вивезли з помешкань усе майно (холодильники, пральні машинки, телевізори, мікрохвильовки, мультиварки, дивани, велосипеди, одяг і навіть столові прибори).

"Аналогічна ситуація нині й у тимчасово окупованих містах Херсон, Берислав, Каховському та Генічеському районах. Там у квартири та будинки місцевих заселяються по 10-15 російських військових і представників незаконних збройних формувань, які користуються майном власників, а також вивозять із помешкань усі цінні речі", - підсумували правоохоронці.