Жителька Херсона загинула під обстрілами у вівторок, ще 3 людей в області поранені, пошкоджені 13 будинків – обладміністрація

Одна людина загинула і ще три дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонської області з боку російських окупантів минулої доби, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 6:00 середи.

"Близько 20:30 окупанти вкрили вогнем Дніпровський район міста, внаслідок чого смертельні поранення дістала 37-річна жінка", - написав Прокудін у Телеграм.

Також стало відомо про загибель ще одного жителя області через російський дроновий терор у понеділок. "Першого грудня під удар ворожого БпЛА у селі Дудчани Милівської громади потрапив 77-річний чоловік. Від отриманих поранень він помер на місці", - розповів голова обладміністрації.

За його словами, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Берислав та ще 30 населених пунктів області.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, адмінбудівлю, тролейбуси та приватні автомобілі", - повідомив Прокудін.

У вівторок зі звільнених громад області евакуювали шістьох людей.