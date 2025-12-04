Інтерфакс-Україна
16:39 04.12.2025

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська обстріляли пеританальний центр у Херсоні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи", - написав він у телеграм-каналі у четвер

За словами Прокудіна, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

На відео, що супроводжує допис голови обладміністрації, видно численні пошкодження будівлі, вибиті вікна та двері, понівечені стіни та обладнання.

