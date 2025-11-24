Інтерфакс-Україна
17:58 24.11.2025

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Російські окупаційні війсь ка протягом дня обстрілювали населені пункти Херсонської області за допомогою мінометної зброї, артилерії, зокрема реактивної, та дронів; станом на 17:30 відомо, що через троє людей загинуло та троє дістали поранень, зокрема 17-річний хлопець, що наступив на міну-пелюстку, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 24 листопада 2025 року російські військові здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою мінометної зброї, артилерії, зокрема реактивної, та дронів. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак троє людей загинуло та троє дістали поранень", йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграм-каналі у понеділок.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу Херсона одна людина загинула та одна травмувалася. У селищі Нововоронцівка ворог спрямував FPV-дрон на розі вулиць. Там загинула жінка та ще одна – дістала травм. Є загиблий у Білозерці – окупанти скинули вибухівку з БпЛА. Та неподалік Великоолександрівки 17-річний хлопець отримав поранення після того, як наступив на міну-пелюстку.

Також пошкоджено приватні будинки, приміщення сільгосппідприємства.

Теги: #херсонщина #обстріл

