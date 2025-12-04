Інтерфакс-Україна
Події
12:50 04.12.2025

Херсонська ТЕЦ припинила роботу через атаки росіян, без тепла понад 40,5 тис. абонентів – ОВА

Херсонська ТЕЦ, яка зазнавала інтенсивних ударів росіян протягом останніх днів, зазнала серйозних ушкоджень, пошкоджені приміщення і обладнання станції, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисячі абонентів. З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ", - написав Прокудін в Facebook.

Крім того, додав він, ведуться перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву.

"У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними. Також працює обласний контактний центр: 0800 101 102 та 0800 330 951. Маєте питання чи потребуєте допомоги – телефонуйте", - наголосив голова ОВА.

