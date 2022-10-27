Події

18:42 27.10.2022

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по окупантах, артилерією і ракетними військами уражено два райони зосередження ворога

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Українська авіація за добу завдала 14 ударів по окупантах, артилерією і ракетними військами уражено два райони зосередження ворога

Авіація Сил оборони України впродовж поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що за той самий період українські підрозділи протиповітряної оборони збили російський вертоліт і літак - за попередньою інформацією, Ка-52 "Алігатор" і штурмовик Су-25.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що в попередні дні підтверджено знищення двох складів боєприпасів і понтонної переправи з військовою технікою ворога в Херсонській області.

Теги: #авіація #удари

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