Українська авіація за добу завдала 14 ударів по окупантах, артилерією і ракетними військами уражено два райони зосередження ворога

Авіація Сил оборони України впродовж поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що за той самий період українські підрозділи протиповітряної оборони збили російський вертоліт і літак - за попередньою інформацією, Ка-52 "Алігатор" і штурмовик Су-25.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що в попередні дні підтверджено знищення двох складів боєприпасів і понтонної переправи з військовою технікою ворога в Херсонській області.