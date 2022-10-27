НКРЕКП сприятиме розслідуванню НАБУ та САП у справі "Роттердам+"

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готова повністю сприяти розслідуванню Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо впровадження формули "Роттердам+" на сайті регулятора у четвер.

"НКРЕКП співпрацює зі слідством, надає всі необхідні матеріали та готова всіляко сприяти проведенню професійного та неупередженого розслідування", – заявив регулятор.

При цьому НКРЕКП сподівається, що внаслідок проведення цього розслідування не постраждають невинні особи, а матеріали слідства відповідатимуть чинному законодавству.

Як повідомлялося, САП та НАБУ 26 жовтня заявили про новий епізод у справі "Роттердам+" ще на 20 млрд грн, у рамках розслідування якого повідомлено про підозри двом колишнім головам НКРЕКП; шести колишнім та трьом чинним членам комісії, а також її чинному та колишньому працівникові.

Крім цього серед підозрюваних є чинна і колишня посадови особи групи приватних теплогенерувальних компаній.

"26 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру 15 особам, причетним до введення в дію так званої формули "Роттердам+", за якою споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн протягом 2018-2019 років", – повідомили правоохоронці.

У період 2018-2019 років НКРЕКП очолювали спочатку Дмитро Вовк, а згодом Оксана Кривенко.