Австралія відправить до 70 інструкторів для навчання українських військовослужбовців
З січня 2023 року Австралія приєднається до міжнародної програми з підготовки українських військ INTERFLEX, яку очолює Велика Британія, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Австралії.
"Австралійці приєднаються до особового складу з Нової Зеландії, Канади та низки європейських країн, які допомагають створити додатковий потенціал у Збройних силах України", - зазначається у повідомленні.
Загалом буде відправлено до 70 військовослужбовців із підрозділів протиповітряної оборони.
Зазначається, що австралійські військовослужбовці не в'їжджатимуть на територію України.
"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої та незаконної агресії Росії", - наголосив міністр оборони Австралії Річард Марлес.
У свою чергу прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що Австралія і надалі виступатиме за свободу та демократію.
"Австралія беззастережно підтримує Україну обома партіями та засуджує президента Путіна. Йдеться не лише про суверенітет України; мужній народ України захищає міжнародне право, правила та норми", - сказав Альбанезе.
Зазначається, що загалом Австралія надала Україні допомогу на суму близько $655 млн, зокрема $475 млн військової допомоги.