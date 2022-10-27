Події

12:09 27.10.2022

Австралія відправить до 70 інструкторів для навчання українських військовослужбовців

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Австралія відправить до 70 інструкторів для навчання українських військовослужбовців

З січня 2023 року Австралія приєднається до міжнародної програми з підготовки українських військ INTERFLEX, яку очолює Велика Британія, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Австралії.

"Австралійці приєднаються до особового складу з Нової Зеландії, Канади та низки європейських країн, які допомагають створити додатковий потенціал у Збройних силах України", - зазначається у повідомленні.

Загалом буде відправлено до 70 військовослужбовців із підрозділів протиповітряної оборони.

Зазначається, що австралійські військовослужбовці не в'їжджатимуть на територію України.

"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої та незаконної агресії Росії", - наголосив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

У свою чергу прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що Австралія і надалі виступатиме за свободу та демократію.

"Австралія беззастережно підтримує Україну обома партіями та засуджує президента Путіна. Йдеться не лише про суверенітет України; мужній народ України захищає міжнародне право, правила та норми", - сказав Альбанезе.

Зазначається, що загалом Австралія надала Україні допомогу на суму близько $655 млн, зокрема $475 млн військової допомоги.

Теги: #військовослужбовці #австралiя

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